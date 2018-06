Anzeige

Bergstraße.Der Kreis Bergstraße ist er für den Bereich der Jugendfeuerwehren aufgeteilt in vier Bezirke. Jeder hat einen eigenen Bezirksjugendfeuerwehrwart, der sich um die Organisation von Veranstaltungen und die Verwaltung im Hintergrund kümmert. So wurde kürzlich im Löschbezirk 1 (Bensheim, Lautertal, Lindenfels sowie Zwingenberg) ein Zeltlager in Schwanheim abgehalten, bei dem 15 Jugendfeuerwehren sowie die THW-Jugendgruppe aus Bensheim mit insgesamt 220 Teilnehmer teilgenommen haben. Das Zeltlager wurde im Rahmen der Feierlichkeiten zum 50-jährigen Bestehen der Jugendfeuerwehr Schwanheim dort ausgerichtet. Freitags fand die Zeltlagereröffnung durch den Jugendwart von Schwanheim, Chris Pahlke, und Bezirksjugendwart Pierre-André Reising statt, bei dem auch der Vorstand des Kreisfeuerwehrverbandes Grußworte sprach. Am Samstag besuchten einige Teilnehmer das Feuerwehrmuseum in Lorsch, der Rest verbrachte den Tag auf dem Zeltplatz oder besuchten bei sommerlichen Temperaturen die umliegenden Schwimmbäder und Badeseen. Abends wurde bei einer Lagerdisco gefeiert. red