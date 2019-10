Zentrale Kreuzung in Weinheim dicht

Weinheim.Seit geraumer Zeit schon laufen die Bauarbeiten am Weinheimer Postknoten. An diesem und am kommenden Wochenende wollen die Bauarbeiter an dieser zentralen Kreuzung richtig Gas geben. Deshalb gilt seit gestern Abend – und noch bis Montag, 4 Uhr, eine Vollsperrung; ebenso von Freitag, 8. November, 19 Uhr, bis Montag, 11. November, 4 Uhr.

Arbeit im Dreischichtbetrieb

An diesem Wochenende werden die noch vorhandenen alten Asphaltflächen abgefräst und die neue Asphaltfahrbahn hergestellt. „Die Arbeiten finden im Dreischichtbetrieb statt, so dass es auch in den Nachtstunden und am Feiertag zu Bauaktivitäten kommen kann.

In den nächsten Tagen werden unter anderem die Gehwege im nördlichen Bereich des Postknotens weiter gepflastert – und es werden darüber hinaus natürlich auch vorbereitende Asphaltarbeiten für das folgende Sperrwochenende vorgenommen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 01.11.2019