Zertifikate für den Nachwuchs

Fünf Nachwuchsführungskräfte im Landratsamt erhielten jetzt ihre Weiterbildungszertifikate. „Sie haben viel Zeit investiert, um sich so weiterzubilden und es hat sich gelohnt. Die Kreisverwaltung kann sich über Sie als angehende Führungskräfte sehr freuen und wir sind alle gespannt, was die Zukunft für Sie bereithält“, lobte Landrat Christian Engelhardt die Absolventen. „Sie zeigen anderen Mitarbeitern unserer Verwaltung, welche Möglichkeiten der Kreis als Arbeitgeber bietet und gehen mit bestem Beispiel voran.“

Zweijährige Weiterbildung

Der Kreis bietet motivierten Mitarbeitern, die eine Führungsposition anstreben, ein zweijähriges Qualifikationsangebot an. Das Ziel dieses Programms ist es, die Teilnehmenden effektiv und passgenau auf die Übernahme von Führungsaufgaben vorzubereiten. Teil des Qualifizierungsangebots sind unter anderem zwei Hospitationen, welche die Teilnehmenden in anderen Abteilungen der Kreisverwaltung übernehmen sowie ein Praktikum bei einem externen Unternehmen.

Neue Gruppe startet jetzt

Außerdem stehen den Teilnehmern der Qualifizierungsmaßnahme in den zwei Jahren qualifizierte Mentoren zur Seite, mit denen sie sich regelmäßig treffen. Ferner bietet der Kreis seinen Nachwuchsführungskräften eine Seminarreihe und verschiedene Coachings an. Ende dieses Jahres startet die nächste Gruppe in ihr Qualifizierungsprogramm.

Zertifikate übergeben

Ihr Zertifikat für die erfolgreiche Weiterbildung zu Nachwuchsführungskräften erhielten Claudia Bolte aus der Abteilung Raumentwicklung, Thomas Faßbender aus dem Veterinärwesen und Verbraucherschutz, Heike Sattler-Kriz vom Jugendamt, Lisa Vrba aus der Abteilung Controlling, Projektmanagement und Grundsatz sowie Tanja Kögel, Projektkoordinatorin Gesundheitsversorgung. red

