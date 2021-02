Zeugen nach Überholmanöver gesucht

Ortsbeiratssitzung

Neuer Treffpunkt für die Eulsbacher gefunden

In der Frage nach der Schaffung eines Gemeinschaftsraums für Eulsbach zeichnet sich eine Lösung ab. Im Ortsbeirat wurde einhellig die Möglichkeit begrüßt, einen Raum in einem Haus am Eckweg zu mieten und diesen für den Zweck zu ...