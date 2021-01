Zeugnisse gibt’s diesmal aus dem Fenster

Bergstraße.Viele Schüler an der Bergstraße sind dieser Tage aufgeregt. Und das hat auch einen Grund –denn sie bekommen ihre Halbjahreszeugnisse. Dass wie üblich alle zusammen im Klassenzimmer sitzen und der Lehrer die Zeugnisse austeilt, ist aufgrund von Corona diesmal nicht möglich. Deswegen mussten Alternativen her, wie die Leiter einiger Bergsträßer Schulen berichten.

Die Halbjahreszeugnisse können aufgrund der Pandemie in diesem Jahr zu einem späteren Zeitpunkt als dem ursprünglich vorgesehenen, ausgegeben werden. Auch mehrere Termine für die Zeugnisausgabe festzulegen, ist diesmal ausnahmsweise erlaubt.

Die Eltern möglichst entlasten

In der Bensheimer Schillerschule erhalten die Kinder ihre Zeugnisse klassenweise einzeln heute und morgen. „Ein postalischer Versand von Zeugnissen ist nur in Ausnahmefällen möglich“, so Schulleiterin Veronika Schneider in einem Schreiben an die Eltern. „Bitte teilen Sie uns zeitnah mit, wenn Ihr Kind erkrankt ist, sich in Quarantäne befindet oder aus anderen wichtigen Gründen das Zeugnis nicht persönlich abholen kann“, heißt es darin.

Dass man die Corona-Regeln auch kreativ umsetzen kann, das beweist die 9aR. Denn die Schüler der Klasse bekommen ihre Zeugnisse diesmal am Fenster der Mediothek. Maske zu tragen und den Mindestabstand einzuhalten, sind dabei Pflicht. Geplant ist, dass die Klassenlehrerin die Zeugnisse aus dem Fenster herausreicht, die die Schüler anschließend sicher in Klarsichthüllen verstauen.

Aus der Wingertsbergschule in Lorsch berichtet Schulleiter Hans Neumann: „Bei uns stimmen die Kollegen klassenintern mit ihren Schülern ab, wann die Zeugnisse genau verteilt werden. Da wir zwei Schulhöfe haben, begegnen sich die Kinder auf dem Weg nicht und es entstehen auch keine Ballungen. Außerdem haben wir uns dazu entschieden, den Unterricht nicht nach der dritten Stunde zu beenden, um die Familien zu entlasten“, so Neumann. Für die ersten und zweiten Klassen ist um 11.25 Uhr Schulschluss, die Schüler der dritten und vierten Klasse müssen eine Stunde länger bleiben – bis 12.25 Uhr.

Jürgen Mescher, Schulleiter des Goethe-Gymnasiums in Bensheim hat den Eltern in einem Schreiben mitgeteilt, wie die Vergabe diesmal geregelt wird: „Die Zeugnisse für die Sekundarstufe zwei werden am Donnerstag und Freitag in den Tutor-Stunden an die Schülerinnen und Schüler ausgeteilt.“

Die Zeugnisse der Sekundarstufe eins seien insofern von geringerem Stellenwert, da sie im Gegensatz zu den Jahreszeugnissen lediglich eine Information über den gegenwärtigen Leistungsstand geben sollen. Daher werden die Zeugnisse der Klassen fünf bis neun am „Goethe“ ausgeteilt, sobald die betreffenden Schüler wieder im Präsenzunterricht sind.

Einbahnstraße zum Klassenraum

„Wir bieten jedoch allen Eltern an, die Zeugnisse bereits vorher in der Schule abzuholen. Dafür werden wir Termine ab dem 1. Februar anbieten, an denen sie am Nachmittag die Zeugnisse beim Klassenlehrer oder bei der Klassenlehrerin abholen können“, so Mescher. Vor Ort gelten die Einbahnstraßenregelung und Hygieneregeln, ebenso wie Maskenpflicht. „Selbstverständlich können auch die Schüler selbst oder ihre Geschwister die Zeugnisse abholen, wenn sie sich nicht lange im Gebäude aufhalten. Mitschülern oder anderen Eltern können wir die Zeugnisse leider nicht aushändigen.“

Aus der Felsenmeerschule in Reichenbach berichtet Schulleiterin Simone Kurt, dass einige Kinder am Freitag zwischen 11 und 13 Uhr ihre Zeugnisse erhalten. „Den kommenden Dienstag, in der Zeit von 15 bis 16 Uhr, haben wir Eltern freigehalten, die berufstätig sind. Noch haben wir auch von niemandem eine Rückmeldung bekommen, dass es an beiden Terminen nicht klappt.“ Die Alternative sei, die Zeugnisse den betreffenden Kindern zuzuschicken.

Ein genauer Zeitplan soll helfen

Ihr Zeugnis auf dem Schulhof erhalten die Schüler der Schule an der Weschnitz in Einhausen. Welche Klasse an welchem Tag um wie viel Uhr dran ist, ist auch bei ihnen klar strukturiert – verteilt sind die Termine auf den 29. Januar und den 2. Februar. „Die Kollegen erwarten die Kinder dann auf dem Schulhof“, wie die Schulleiterin mitteilt – unter Einhaltung der Maskenpflicht und der Abstandsregeln. Falls jemand die für ihn festgelegte Uhrzeit nicht einhalten könne, sei die Schulleitung der richtige Ansprechpartner.

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 28.01.2021