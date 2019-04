Zigaretten im Gepäck

Vier Koffer prallvoll mit Zigaretten versuchten eine Frau und ein Mann nach ihrer Einreise aus Brüssel am Frankfurter Flughafen durch den grünen Ausgang für anmeldefreie Waren zu schmuggeln. Doch die Zöllner baten die beiden zur Kontrolle und entdeckten insgesamt 60 000 Glimmstängel. Die Beamten stellten in jedem der vier Koffer 75 Stangen – also insgesamt 300 Stangen – der Marke „Marlboro“ fest. Weder die Stangen noch die Schachteln waren mit einer Steuerbanderole versehen. Persönliche Gegenstände hatten die beiden Reisenden kaum dabei. Die Koffer waren in Guinea aufgegeben und bis nach Frankfurt durchgecheckt worden. Daher hätte die Zollanmeldung für die Zigaretten in Frankfurt im roten Ausgang für anmeldepflichtige Waren erfolgen müssen.

„Die persönliche Steuerfreimenge an Zigaretten beträgt pro Person 200 Stück. Diese haben beide bei weitem überschritten. Gegen die mutmaßlich gewerblichen Schmuggler wurde ein Steuerstrafverfahren eingeleitet und die Zigaretten als Beweismittel sichergestellt“ so Isabell Gillmann, Pressesprecherin beim Hauptzollamt Frankfurt. Der verhinderte Steuerschaden betrug in diesem Fall 15 118,80 Euro.

Gewerbliche Schmuggler

Die Nichteinhaltung von Zollvorschriften kann verschiedene Folgen nach sich ziehen. Besonders im Reiseverkehr müssen häufig Zolldelikte – wie zum Beispiel die Nicht- oder Falschanmeldung durch Reisende – in Steuerstraf- und Bußgeldverfahren geahndet werden.

Im Jahr 2018 wurden beim Hauptzollamt Frankfurt 1225 Steuerstrafverfahren gegen Reisende eingeleitet und ein Steuerschaden von 1,2 Millionen Euro verhindert. 3880 Steuerstrafverfahren wurden erledigt. 13 843 Fälle von Zuwiderhandlungen konnten mit der Festsetzung eines Zuschlages geahndet werden. Auffällig war eine Häufung von Nichtanmeldungen von Zigaretten im Reiseverkehr. Insgesamt wurden 50 Schmuggelfälle aufgedeckt mit insgesamt circa 1,3 Millionen Zigaretten sowie 584 Kilogramm Tabak. Der hier verhinderte Gesamtsteuerschaden betrug 357 288 Euro. red

