Zivilfahndern geht ein Mörder ins Netz

Alsbach. Ein in Polen zu 25 Jahren Freiheitsstrafe verurteilter und international gesuchter Mörder ging am Dienstagnachmittag zivilen Autobahnfahndern des Polizeipräsidiums Südhessen ins Netz.

Die Beamten kontrollierten den 57 Jahre alten im Fahrzeug schlafenden Mann an der Rastanlage Alsbach an der A 5, weil den Polizisten an seinem Autokennzeichen eine gefälschte „TÜV“-Plakette auffiel.

Bei der darauffolgenden Überprüfung gab der 43-Jährige zwar zunächst falsche Personalien an, aber die Fahnder kamen über eine Auswertung seiner Fingerabdrücke rasch auf die wahre Identität des Mannes.

Von seiner ursprünglich verhängten Freiheitsstrafe muss der 57-Jährige noch fast zehn Jahre absitzen. Er wurde nach der Vorführung bei einem Haftrichter mit dem Ziel der Auslieferung in sein Heimatland in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. pol

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 14.01.2021