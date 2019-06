Zoff um Dienstleister bei der Zulassungsstelle

Bergstraße.Die Kfz-Zulassungsstelle in Heppenheim ist zum Schauplatz eines Konflikts zwischen einem Unternehmer und der Bergsträßer Kreisverwaltung geworden, bei dem mittlerweile auch juristische Mittel eingesetzt werden. Eduard Reinhardt, Inhaber eines gewerblichen Zulassungsdienstes aus der Region, will in den vergangenen Wochen wiederholt beobachtet haben, dass ein Konkurrenzunternehmen in den Räumen

...