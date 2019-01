Zoll stoppt gefälschte Waren

Zöllner am Flughafen in Frankfurt kontrollierten eine Luftfrachtsendung aus Hongkong, die für eine Firma in Polen bestimmt war. Sie stellten darin insgesamt 30 450 Handyschalen und Displaygläser für Mobiltelefone fest.

Darunter waren 3535 Handyteile, bei denen sich der Fälschungsverdacht des Zolls erhärtete. Die Experten der betroffenen Original-Hersteller, darunter Nokia und Huawei, bestätigten den Fälschungsverdacht und beantragten die Vernichtung der Plagiate.

„Der Kampf gegen diese spezielle Form der Wirtschaftskriminalität ist eine zentrale Aufgabe des Zolls. Unsere Aufgriffe sind immer auch ein Indiz für die ungebrochene Massenproduktion von Plagiaten im internationalen Ausland. In diesem Fall wurde ein wirtschaftlicher Schaden von 121 650 Euro verhindert“, so Christine Straß, Pressesprecherin beim Hauptzollamt Frankfurt.

Bei der Behörde wurden im Jahr 2017 insgesamt 5939 Grenzbeschlagnahmeverfahren eröffnet. Die 549 354 Plagiate hatten einen Warenwert von rund 18,7 Millionen Euro. Herkunftsländer der Plagiate waren mit 37 Prozent meistens China, die Vereinigten Staaten von Amerika, Hongkong und Singapur. Es handelte sich überwiegend um Uhren und Kleidung, Taschen, Sonnenbrillen, Mobiltelefone, Arzneimittel, elektronisches Spielzeug und Computerzubehör. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 18.01.2019