Zu wenige lassen sich impfen

Anzeige

Für sie übernehmen die Krankenkassen die Impfkosten. Im vergangenen Winter starben in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts mehr als 1500 Menschen an der Grippe. 87 Prozent davon waren 60 Jahre oder älter. Das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten berichtet, dass in Europa an keiner anderen Infektionskrankheit so viele Menschen sterben wie am Influenza-Virus. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 28.05.2018