Züge fallen am Wochenende aus

Bergstraße.Die Regionalbahnen entlang der Bergstraße fallen am Wochenende größtenteils aus. Dies gilt für den Zeitraum von Freitag (14.), 23.30 Uhr, bis Montag (17.), 6.15 Uhr. Ein Schienenersatzverkehr ist eingerichtet.

Betroffen sind die meisten Züge der Linie RB 60 zwischen Bensheim und Hemsbach aus. Sie werden durch Busse ersetzt. In Hemsbach haben die Fahrgäste von den Bussen aus Anschluss an die planmäßig abfahrenden Züge in Richtung Mannheim. Die Züge der Linie RB 68 fallen zwischen Darmstadt und Hemsbach aus und werden durch Busse ersetzt.

Durchgangsreisende haben in Hemsbach beziehungsweise in Darmstadt von den Bussen immer erst Anschluss an die Züge des jeweils nächsten Taktes zur Weiterfahrt. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 13.09.2018