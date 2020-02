Zug verliert brennbare Flüssigkeit

Bergstraße.Aus dem Waggon eines Güterzuges im Bahnhof in Biblis ist am Sonntagabend ein brennbarer flüssiger Stoff ausgetreten. Der Bahnhof sei daraufhin komplett gesperrt worden, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Montag.

Der Lokführer des Zuges hatte einen unangenehmen Geruch an seinem Zug bemerkt und die örtliche Feuerwehr alarmiert. Die Werksfeuerwehr BASF Ludwigshafen wurde hinzugerufen. Ein mit Atemschutz und Messtechnik ausgerüsteter Suchtrupp habe an einem der Waggons ein undichtes Ventil gefunden. Die Stelle sei abgedichtet worden.

Der Güterzug habe in der Nacht ohne den betroffenen Waggon weiterfahren können. Insgesamt mussten elf Züge umgeleitet werden. Bei 24 Zügen habe es Verspätungen gegeben, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei.

Am Montag hätten Passanten erneut einen starken Geruch wahrgenommen. Rund zehn Waggons des Güterzugs, darunter der mit dem defekten Ventil, waren in den hinteren Bereich des Bahnhofsgeländes geschoben worden.

Ursache war ein defektes Ventil

Eine erneute Überprüfung habe ergeben, dass das Ventil immer noch undicht gewesen sei, berichtete der stellvertretende Bibliser Gemeindebrandinspektor Christian Neumann. Deshalb sei entschieden worden, die Flüssigkeit in einen anderen Behälter umzupumpen. Dafür sollten die Waggons auf ein Nebengleis gezogen werden, damit der Bahnhof, der wie schon am Sonntag erneut gesperrt war, wieder freizugeben.

Messungen haben nach Angaben der Feuerwehr ergeben, dass von der Flüssigkeit keine Gefahr ausgehe. Diese sei auch nicht ins Erdreich gelangt, sondern nur mit dem Waggon in Kontakt gekommen. dpa/ps

