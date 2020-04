Zugvögel kehren in die Region mit Verspätung zurück

Bergstraße.Wer in diesen Wochen an einem der vielen lauen Aprilnachmittage dem Klang der Bergsträßer Natur lauscht, stellt mit etwas Glück fest, dass ungewöhnlich vielstimmiger Vogelgesang in Richtung der Ohren dringt – mehr, als an den Tagen zuvor. Stephan Schäfer, Vogelschutzbeauftragter für den Landkreis Bergstraße (BILD: Roth), bestätigt diesen Eindruck. „Viele der Vögel, die jetzt singen, sind in den letzten paar Nächten hier angekommen“, erklärt der Experte.

Anders als der eine oder andere vermuten könnte, haben die tierischen Konzerte jedoch nichts mit dem Herunterfahren der Gesellschaft infolge der Corona-Pandemie zu tun, etwa mit einer besseren Luft infolge von weniger Flugzeugen am Himmel.

„Das ist nicht der Grund. Es ist eigentlich ein ganz natürlicher Vorgang“, betont Schäfer. Normalerweise kämen die Zugvögel früher im Jahr aus ihren Winterquartieren in wärmeren Gefilden, in Spanien oder auf dem afrikanischen Kontinent. Dieses Jahr hätten die Vertreter vieler Arten dort etwas länger verweilt als üblich.

April zu kalt und zu trocken

Wegen einer Nord-Ost-Strömung sei es in Deutschland über einen Großteil des Aprils zu kalt und vor allem ungewöhnlich trocken geblieben – mehr als in den zurückliegenden Frühjahren. Unter diesen Bedingungen sei auch das Gewimmel der Insekten nicht so richtig in Fahrt gekommen – die Krabbler wiederum stehen auf dem Speiseplan vieler der gefiederten Gäste.

Mittlerweile sind die Klimaverhältnisse in Südhessen aber wirtlicher geworden, die Luft etwas feuchter und wärmer. Insekten finden so mehr Nahrung und dienen als solche wieder den Vögeln. „Nachtigallen, Rotschwänze, Grasmücken und der Kuckuck sind jetzt da“, beginnt Schäfer aufzuzählen, bricht aber wegen der unendlichen Zahl an verschiedenen Vogelarten ab. Andere Vertreter wie der Neuntöter hätten sich noch nicht gezeigt. Der Zuzug werde im Mai so richtig losgehen, ist Schäfers Prognose. Der Bestand werde vermutlich so sein wie in den vergangenen Jahren, wobei abzuwarten bleibe, wie lange sich die einzelnen Vogelarten an der Bergstraße aufhalten.

Generell hätten es Vögel weiterhin schwer in den hiesigen Gefilden. Viele Bereiche seien kaum besiedelbar, das Nahrungsangebot dürftig. „Auf den Äckern lebt nichts mehr“, klagt Schäfer mit Blick auf den Einsatz von Mitteln gegen Insekten. So richtig entfalten könne sich das Vogelleben nur in Schutzgebieten wie den Tongruben in Heppenheim oder an der Erlache bei Bensheim.

