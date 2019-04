Zum Abschied nach 34 Jahren gab es das Kronenkreuz in Gold

Bergstraße.Ursula Thiels verlässt das Diakonische Werk Bergstraße. Nach 34 Jahren als stellvertretende Leiterin wurde sie jetzt offiziell in den Ruhestand verabschiedet. Ihr Nachfolger wird Tobias Lauer. Der Sozialpädagoge war zuletzt beim Werk in Darmstadt-Dieburg als Bereichsleiter tätig.

Über einhundert Gäste kamen zum Gottesdienst in der evangelischen Stephanusgemeinde, wo Wilfried Knapp (Vorstand Diakonie Hessen) Ursula Thiels als eine wichtige Konstante im regionalen Werk Bergstraße bezeichnete. Der Wohlfahrtsverband der evangelischen Kirchen ist Träger des Werks.

In ihren 37 Jahren habe sie maßgeblich beim Auf- und Ausbau des Psychosozialen Zentrums in Rimbach mitgewirkt, sagte Knapp in Bensheim. Ihrem Engagement sei es vordringlich zu verdanken, dass die Einrichtung zur Anlaufstelle für viele wohnortnahe gemeindepsychiatrische Angebote der Region Odenwald und einem der prominentesten Arbeitsgebiete des Diakonischen Werks geworden sei.

Der Mensch stand im Vordergrund

Vor allem die Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle als offenes Angebot für Menschen in Krisensituationen habe sich sehr gut entwickelt. „Für Ursula Thiels stand der Menschen mit seinen Bedürfnissen immer im Vordergrund“, sagte Knapp beim Gottesdienst, an dem auch Pfarrerin Almut Gallmeier, Dekan Arno Kreh und sein Stellvertreter Karl Hans Geil mitgewirkt haben. Als stets engagierte, verbindende, aber auch kämpferische Mitarbeiterin habe sie innovative Impulse gesetzt und das regionale Hilfsangebot immer weiter ausgebaut und thematisch erweitert.

Beispielhaft nannte der Vorstand neben dem Betreuten Wohnen für Menschen mit einer seelischen Behinderung auch die Tagesstätten in Wald-Michelbach und Rimbach sowie das Beratungsangebot „SprungSchance“ für junge Menschen mit einer psychischen Erkrankung. Sie habe die Veränderungen in der Dienststelle, in der sozial- und kommunalpolitischen Landschaft und auf dem sozialen Markt miterlebt und begleitet. Gemeinsam mit dem Leiter des Diakonischen Werks Bergstraße, Hendrik Raekow, habe sie bis zu dessen Verabschiedung im Jahr 2010 als „soziales Gewissen“ im Kreis Bergstraße gegolten, zitierte Geil den damaligen Landrat Matthias Wilkes. Seite an Seite hatten sie das größte regionale Werk in der Landeskirche Hessen und Nassau aufgebaut.

Dank für herausragende Dienste

So wie damals Raekow wurde auch Ursula Thiels von Wilfried Knapp mit dem Kronenkreuz in Gold für herausragende Dienste in Kirche und Diakonie ausgezeichnet.

Symbolisch übergab sie einen Stab an ihren Nachfolger Tobias Lauer (40), der seit Anfang März das Amt innehat und von seiner Vorgängerin intensiv eingearbeitet worden sei, wie er betonte. Lauer ist gelernter Sozialpädagoge und seit 15 Jahren beruflich mit der Diakonie verbunden.

Seine Schwerpunkte liegen in den Bereichen interkulturelle Arbeit, demografischer Wandel und Generationenbeziehungen sowie in der existenzsichernden Beratungs- und Bildungsarbeit. Er lebt mit seiner Frau und zwei Kindern in Lautertal.

Das Diakonische Werk Bergstraße hat aktuell 95 hauptamtliche Mitarbeiter und bietet Beratungsangebote an den Standorten Bensheim, Lampertheim, Rimbach und Wald-Michelbach.

Zusätzlich fallen drei Tafel-Dienste unter seine Trägerschaft, und zwar in Rimbach, Lampertheim und Bürstadt. Leiterin ist seit Frühjahr 2015 Irene Finger.

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 09.04.2019