Zum MINT-Zentrum sind jetzt die Schüler gefragt

Bergstraße.Seit Januar ist es offiziell – gemeinsam mit Hessens Kultusminister Professor Alexander Lorz hat Landrat Christian Engelhardt eine Absichtserklärung unterschrieben, mit der das Land Hessen und der Kreis Bergstraße die Gründung eines Schülerforschungszentrums vereinbart haben. Inzwischen ist zwar einiges passiert, bis es allerdings mit dem Bau des MINT-Zentrums losgehen kann, ist noch einiges zu tun.

Im Garten des Landratsamtes haben Landrat Christian Engelhardt, Utz Tillmann, ehemaliger Hauptgeschäftsführer des Verbandes der Chemischen Industrie (VCI), und Moritz Bischof, stellvertretender Kreisschulsprecher, über den aktuellen Stand in Sachen MINT-Zentrum berichtet, das in Bensheim errichtet werden soll.

In Nachbarschaft zur GSS

MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Und genau um diese Themen soll es in dem Zentrum gehen, in dem Gebäude, das am Berliner Ring in direkter Nachbarschaft zur Geschwister-Scholl-Schule entstehen soll. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Herrn Tillmann den idealen Paten, Koordinator und Motor für das Projekt gewinnen konnten“, betont der Landrat. „Denn unser Ziel ist es, die Schüler für Naturwissenschaften zu begeistern. Es wird aber keine klassischen Stundenpläne geben, denn das Zentrum soll nicht mit der Schule vergleichbar sein, aber gut mit der Schule funktionieren“, so der Landrat. Es stelle keine Konkurrenz für die Schulen dar, sondern soll den Schülern vor allem die Möglichkeit geben zu Experimentieren.

Online-Umfrage wird vorbereitet

„Uns war es wichtig, dass die Schüler selbst mitreden können, denn schließlich muss der Wurm dem Fisch schmecken und nicht dem Angler“, äußert sich Tillmann.

Damit auch alle Schüler die Möglichkeit haben, in Sachen MINT-Zentrum ihre Wünsche zu äußern, arbeitet die Kreisschülervertretung derzeit an einer Online-Umfrage, die zeigen soll, welche Interessen sie haben und mit welchen Methoden sie arbeiten möchten. „Die Umfrage soll demnächst online gehen. Dann werden wir die Schüler über unsere eigenen Kanäle informieren, aber auch die Infos an die Schulen weitergeben“, so der stellvertretende Kreisschülersprecher. „Entscheidend ist, dass man Fragestellungen nicht getrennt voneinander, sondern fächerübergreifend betrachtet und lernt, naturwissenschaftliche Fakten zu interpretieren“, betont Tillmann. Dabei richte sich das Angebot besonders an Mädchen, die Interesse an naturwissenschaftlichen Berufen haben. Ebenso sei es für Schüler aller Schularten gedacht. „Denn es braucht auch in Zukunft Wissenschaftler ebenso wie diejenigen, die die Ideen in die Tat umsetzen“, so Tillmann.

Neben den Schülern solle der Fokus auch auf den Lehrern liegen, die beispielsweise mit ihrer Klasse das MINT-Zentrum besuchen können. „Denn im Zentrum können Fragestellungen aufgegriffen werden, die nicht auf eineinhalb Stunden Unterricht beschränkt sind und es soll möglich sein, Projekte von der Planung bis zum fertigen Bericht durchzuführen. Und das mit dem entsprechenden Equipment“, ergänzt der Landrat.

Bei einem Kick-Off-Meeting mit rund 30 Vertretern aus dem Kultusministerium, Schulträger, Stiftungen, Kreisschülerrat und verschiedene Unternehmen ging es vorrangig darum, welche Erwartungen die einzelnen Vertreter an das neue Zentrum haben. Zukunftsfähiges und nachhaltiges Denken standen dabei an erster Stelle, dicht gefolgt von der Kompetenz, kreativ Probleme zu lösen. So entstehe eine Plattform, bestehend aus zahlreichen Unternehmen und Stiftungen der Region. Auch Michael Meister (CDU), Parlamentarischer Staatssekretär im Ministerium für Bildung und Forschung, ist mit im Boot.

Spatenstich wohl Anfang 2021

In einem virtuellen Ideenworkshop am 24. August, soll sich – basierend auf den Ideen und Vorstellungen – auch zeigen, wie die Räume und die Außenfläche im Detail gestaltet werden könnten. In einem weiteren Schritt soll ein Entscheidungsgremium gebildet werden.

Die Kosten für das Forschungszentrum werden auf rund zwei Millionen Euro geschätzt. Der Kreis Bergstraße trägt dabei die Baukosten und stellt Stellenanteile für Sekretariats- und Hausmeistertätigkeiten. Das Land Hessen übernimmt die Personalkosten für die pädagogische Betreuung. Mit dem Spatenstich – vermutlich Anfang 2021 – geht es los, damit zwischen Ende 2022 und Anfang 2023 alles für die naturwissenschaftlichen Experimente der Schüler bereitsteht.

