Zum Schutz vor der Geflügelpest müssen die Tiere in den Stall

Bergstraße.Ab in den Stall, heißt es für Hühner, Gänse und Co., die in Lampertheim in der Nähe des Rheins gehalten werden. Eine entsprechende Allgemeinverfügung hat Landrat Christian Engelhardt erlassen. Diese Regelung soll helfen, die Geflügelpest einzudämmen, nachdem Ende Januar bei einer verendeten Hawaii-Gans im pfälzischen Bobenheim-Roxheim Erreger der Geflügelpest vom Subtyp H5N8 festgestellt

...