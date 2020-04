Zum Wertstoffhof nur im Notfall

Bergstraße.Der Zweckverband Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße (ZAKB) appelliert an die Bürger, die Wertstoffhöfe in Heppenheim und Lampertheim nur anzufahren, wenn es absolut notwendig ist – zum Schutz der Bürger, Mitarbeiter und Gewerbetreibenden. Aufgrund der angespannten Situation durch die Corona-Krise hat der Zweckverband alle anderen Wertstoffhöfe vorübergehend schließen müssen. Derzeit kommt es besonders in Heppenheim zu einem erhöhten Kundenaufkommen, das für eine äußerst angespannte Verkehrssituation sorgt. Mit langen Wartezeiten von bis zu zwei Stunden ist zu rechnen.

Der Verband ist hier aber vor allem auf die Mithilfe der Bürger angewiesen und appelliert daher noch einmal eindringlich an alle, „sich der Krisensituation angemessen zu verhalten und das Abfallwirtschaftszentrum in Heppenheim und den Wertstoffhof in Lampertheim nur in dringenden Fällen anzufahren“.

Bestenfalls sollte Grünschnitt zuhause zwischengelagert oder über die Biotonne entsorgt werden. Auch die Anlieferung von Gelben Säcken sei nicht zwingend notwendig, da diese über die reguläre Abfuhr entsorgt werden können.

Der Zweckverband bittet zu bedenken, dass auch Gewerbetreibende ihre Abfälle im Abfallwirtschaftszentrum Heppenheim und am Wertstoffhof Lampertheim anliefern müssen, um ihrer Arbeit nachgehen zu können. Jede Anlieferung, die Privatleute auf einen späteren Zeitpunkt verschieben oder durch Alternativen wie Abfallsäcke aus den Bürgerbüros lösen können, erleichtere den Alltag der Gewerbekunden. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 11.04.2020