Zunächst 250 Impfungen pro Tag im Impfzentrum

Darmstadt.Nach Angaben der Leitung des regionalen Darmstädter Impfzentrums liegen mit Stand 15. Januar für den kommenden Dienstag 250 Anmeldungen für Termine zur Erstimpfung vor. Von Dienstag bis Freitag sollen dann zunächst täglich 250 Impfungen im Darmstadtium durchgeführt werden. Am Samstag (23.) soll die Kapazität dann auf 500 Impfungen pro Tag steigen. Um dies sicherzustellen, werden die Öffnungszeiten auf 8 bis 18 Uhr erweitert. Das Land Hessen hat die Lieferung des dafür notwendigen Impfstoffs zugesichert. Am Sonntag (17.) starten in Darmstadt außerdem die Zweitimpfungen in den Heimen und Kliniken mit den mobilen Impfteams. Zudem gehen in weiteren Einrichtungen die begonnenen Erstimpfungen weiter.

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 15.01.2021