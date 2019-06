Zupackender Wohltäter feiert Geburtstag

Bergstraße.Wenn seine Enkelin Lara ein Telefonat mit einem leicht aufgeregten „Opi“ beginnt, weiß Werner Schilling sofort, dass unter Umständen eine größere Sache auf ihn zukommen könnte.

Vor einiger Zeit kam das „Opi“ der besonderen Art aus Ghana, wo Lara sich in einem sozialen Projekt engagiert. In einer Webwerkstatt in dem westafrikanischen Land war die maschinelle Ausstattung nicht

...