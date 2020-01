Zur Ausstellung des Java-Goldes

Bergstraße.Die indonesische Insel Java fasziniert mit tiefen Regenwäldern, gefährlichen Vulkanen und geheimnisvollen Tempeln. Über tausend Jahre lang existierten dort nebeneinander hinduistische und buddhistische Königreiche. Zeitlos schöne Schmuck- und Kultgegenstände aus Gold zeugen noch heute von der längst vergangenen Pracht.

Eine Ausstellung im Mannheimer Reiss-Engelhorn-Museum zeigt rund 400 einzigartige Schätze dieser Handwerkskunst. Die Kreisvolkshochschule bietet am 18. Februar (Dienstag) eine Fahrt dorthin an. Nach einer Führung durch die Ausstellung bleibt Zeit für einen individuellen Rundgang. Die Busabfahrt erfolgt um 9.30 Uhr am Bahnhofsvorplatz in Heppenheim, die Rückfahrt gegen 15 Uhr. red

