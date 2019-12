Zurückhaltend gegenüber Gymnasium für Lorsch

Bergstraße.Selbstbewusst blickt die Bergsträßer SPD auf das zu Ende gehende Jahr in der Kreispolitik zurück; ebenso selbstbewusst geht sie in das kommende Jahr. So wird sich der Kreisbeigeordnete Karsten Krug, der als Kandidat der Sozialdemokraten in den Landrats-Wahlkampf gehen möchte, beim außerordentlichen Parteitag der Bergsträßer SPD am 23. Januar in Zwingenberg dem Votum der Genossen stellen. Vom

...