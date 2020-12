Zusätzliche Angebote im Ried und im Odenwald

Bergstraße.Zum Fahrplanwechsel am kommenden Sonntag, 13. Dezember, werden auch im Kreis Bergstraße Fahrplanänderungen und Neuerungen im Bus- und Bahnverkehr umgesetzt.

So nimmt mit dem Einsatz der neuen Mireo-Fahrzeuge (BR 463) am 13. Dezember das Los 2 der S-Bahn Rhein-Neckar den Betrieb auf. Hierbei erhält das S-Bahn-Netz unter anderem eine neue Linie, die auch den Kreis Bergstraße erschließt.

Neben der bestehenden Linie S6 (Bensheim – Heppenheim – Weinheim – Mannheim) verkehrt die neue Linie S9 von nun an stündlich von Groß-Rohrheim über Biblis, Bobstadt, Bürstadt und Lampertheim weiter nach Mannheim. Taktlücken auf der bisherigen Regionalbahn Biblis-Mannheim werden geschlossen und die Verkehre in den Früh- und Spätstunden ausgeweitet. Groß-Rohrheim erhält durch die neue S-Bahn neben dem bereits bestehenden Main-Neckar-Ried-Express (RE70) ein weiteres stündliches Zugangebot Richtung Mannheim.

Bei den Abfahrtszeiten in beide Richtungen kommt es bei der S9 zu Verschiebungen um jeweils etwa fünf bis zehn Minuten im Vergleich zur heutigen Regionalbahn.

Auf dem Abschnitt Mannheim-Weinheim-Bensheim der S-Bahn-Linie S6 wird es aus betrieblichen Gründen im ersten Betriebsjahr noch einen Mischverkehr mit den heutigen Fahrzeugen geben. Ab Dezember 2021 werden die neuen Fahrzeuge auch auf der gesamten S6 Bensheim-Weinheim- Mannheim-Mainz fahren. Auch bei der S6 werden aktuell noch vorhandene Taktlücken geschlossen und der Wochenend- und Spätverkehr ausgeweitet. Mit der DB Regio Mitte übernimmt ein in der Region erfahrenes Bahnunternehmen die neue S-Bahn-Linie.

Im Busbereich ergeben sich einige Fahrplanänderungen und zusätzliche Angebote:

Linie 640: Diese Linie wird nun als Ringlinie dargestellt, um dem Umstand der je nach Fahrtrichtung unterschiedlich angefahrenen Haltestellen in Einhausen besser gerecht zu werden. In der Fahrplanauskunft werden dadurch bessere Fahrtvorschläge von und nach Einhausen ohne Umstieg erzeugt.

Linie 666: Die Fahrplanauskunft wurde optimiert, so dass die Rufbusfahrten besser dargestellt werden. Die Fahrten, die hauptsächlich der Schülerbeförderung im Bereich Mörlenbach-Rimbach-Fürth-Gadernheim/Lindenfels dienen, werden unter der neuen Linie 696 zusammengefasst. An den Abfahrtszeiten und am Fahrplanumfang ergeben sich keine Änderungen.

Linie 680: Im Frühverkehr wird eine neue Fahrt von Ober-Abtsteinach nach Birkenau angeboten. Der Bus startet um 5.34 Uhr ab Mackenheimer Straße und fährt auf gewohntem Weg, allerdings ohne Bedienung von Buchklingen, bis Birkenau Brücke (Ankunft 5.47 Uhr). Ankunft am Bahnhof Birkenau ist um 5.45 Uhr. Dort besteht eine direkte Umsteigemöglichkeit zur Weschnitztalbahn (Linie RB69) nach Weinheim und Fürth.

Linie 681: Im morgendlichen Berufsverkehr besteht eine zusätzliche Direktfahrt von Grasellenbach nach Weinheim. An Schultagen in Baden-Württemberg startet der neue Bus um 6.20 Uhr ab Gras-Ellenbach (Im Erzfeld), Ankunft in Weinheim am Hauptbahnhof ist um 7.17 Uhr. Von dort fährt dieser Bus direkt weiter zur Haltestelle Wormser Straße (Ankunft 7.22 Uhr), wodurch erstmals eine direkte Busverbindung aus dem Kreis Bergstraße zu den Weinheimer Berufsschulen hergestellt wird. Eine fahrplanmäßig spätere Ankunft in Weinheim ist aus umlauftechnischen Gründen derzeit nicht möglich.

Linie 685: Die mittäglichen Fahrten von Hirschhorn nach Wald-Michelbach werden neu strukturiert, um ein besseres und übersichtlicheres Angebot herzustellen.

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 11.12.2020