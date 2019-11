Zusatzvorstellungen zu Breslauer Juden

Bergstraße.Auf sehr großes Interesse stieß der Film „Wir sind Juden aus Breslau“, der in Zusammenarbeit mit dem Kreis Bergstraße, dem Freundschaftsverein Brücke/Most und dem Martin-Buber-Haus am Montagabend in Heppenheim im Saalbau-Kino gezeigt wurde. Aufgrund der großen Nachfrage werden jetzt zwei zusätzliche Termine angeboten. „Wir sind Juden aus Breslau“ wird am kommenden Freitag (8.) und Sonntag (10.) jeweils ab 17.45 Uhr nochmals gezeigt.

Der Film zeigt, wohin eine katastrophale Abschottungspolitik gegenüber Flüchtlingen führt. Der Film setzt anhand der Lebensschicksale der Protagonisten auch die Gründung des Staates Israel mit den Erfahrungen des Holocaust in Verbindung. Anita Lasker Wallfisch, eine wichtige Protagonistin, hielt im vergangenen Jahr im Deutschen Bundestag die Rede bei der Holocaust-Gedenkfeier und wurde gerade mit dem Deutschen Nationalpreis geehrt. In diesem Jahr ist der 81. Jahrestag der Pogromnacht. Das Kapitel „Pogromnacht“ spielt in den Erinnerungen der Protagonisten des Films eine elementare Rolle. Die Film- und Medienbewertung schreibt: „Wir sind Juden aus Breslau“ vereint als Film auf beeindruckende Weise viele Facetten: Auf der einen Seite ein spannendes, packendes und lehrreiches Zeitdokument. Auf der anderen Seite die Erinnerung, Verbeugung und Ehrung der Überlebenden. Und nicht zuletzt auch ein kluges und wichtiges filmisches Mahnmal gegen das Vergessen.“ red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 05.11.2019