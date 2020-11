Hessen.In weiten Teilen Hessens ist der Zustand des Waldes so schlecht wie nie zuvor. Das teilte Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) am Freitag bei der Präsentation des Waldzustandsberichts in Wiesbaden mit. An vielen Orten im Land seien abgestorbene Baumbestände zu sehen, wo zuvor geschlossene Wälder waren. Die Kronenverlichtung, die ein wichtiger Indikator für den Gesundheitszustand der Bäume ist, habe in diesem Jahr noch einmal zugenommen. Auch die Absterberate und der Anteil starker Schäden würden die höchsten Werte seit Beginn der Zeitreihe aufweisen.

