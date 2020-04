Zwei Flüchtlingsheime unter Quarantäne

Bergstraße.Im Kreis Bergstraße sind zwei Flüchtlings-Unterkünfte in Bürstadt unter Quarantäne gestellt worden. Wie die Kreisverwaltung mitteilte, war ein Bewohner zuvor positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Im Kreisgebiet wurden heute vier neue Infektionsfälle bekannt: je einer in Heppenheim, Lorsch, Mörlenbach und Viernheim. Die Gesamtzahl der Infektionen erhöht sich damit auf 232. 13 von ihnen lägen in Krankenhäusern. 64 Personen, die positiv auf das Virus getestet wurden, seien mittlerweile genesen.

Minister befürchtet Wirtschaftskrise

Wegen der Corona-Krise könnte die Konjunktur nach Einschätzung des hessischen Wirtschaftsministers Tarek Al-Wazir deutlich stärker einbrechen als bislang gedacht. „Wovor ich Sorgen habe ist, dass die Tiefe des Einschnitts, den wir gerade erleben, noch nicht verstanden wurde“, sagte der Grünen-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden. Nach seiner Einschätzung könnte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um bis zu zehn Prozent zurückgehen.

Mit dem massiven Rückgang von Auto- und Flugverkehr hat sich die Luftqualität in Hessen verbessert. Derzeit würden an allen Luftmessstationen im Land deutlich niedrigere Werte des schädlichen Stickstoffdioxids als noch in der ersten Märzhälfte beobachtet, teilte das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) in Wiesbaden mit. dpa/tm