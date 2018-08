Zwei junge Frauen wollen Flutopfern in Indien helfen

Kerala/Bergstraße.Die Flut im südindischen Bundesstaat Kerala brachte Tod und Leid. Fast eine Millionen Menschen stehen vor dem Nichts und benötigen dringend Hilfe. „Das ist eine Katastrophe für die Menschen dort. Wir machen uns große Sorgen und möchten gern helfen“, sagt Franziska Linke aus Zwingenberg. Wir – das sind sie und ihre Freundin Sophie Gepp aus Darmstadt. Die beiden 24-jährigen Studentinnen haben vor fünf Jahren ihren Weltwärts-Freiwilligendienst bei einem Projektpartner der Karl-Kübel-Stiftung für Kind und Familie in Kerala absolviert. Sie kennen die betroffene Gegend und stehen mit Menschen in Kontakt, die von der Flut überrascht wurden.

„Ich habe eine Freundin in Kerala, die uns über Facebook über die Flut informiert hat. Zum Glück geht es ihr und den anderen Leuten, die wir kennen, gut“, sagt Franziska. Die Berichte der Freunde und die Bilder in den Medien von der Flutkatastrophe ließen sie und Sophie nicht los. Für die jungen Frauen war deshalb schnell klar: Wir wollen helfen!

„Die Menschen dort sind von der Landwirtschaft abhängig. Jetzt sind ihre Ernteerträge zerstört. Wovon sollen sie sich ernähren? Außerdem werden die Auswirkungen der Flut in der Landwirtschaft auch noch in den nächsten Jahren zu spüren sein“, sagen Sophie und Franziska.

Den Wiederaufbau unterstützen

Damit den Flutopfern schnell und langfristig geholfen wird, wandten sich die beiden an die Karl-Kübel-Stiftung und fragten, ob man gemeinsam einen Spendenaufruf starten könne. Die Stiftung verfügt über das Transparenzsiegel und man kann bei ihr sicher sein, dass das Geld auch dort ankommt, wo es hinsoll.

„Wir freuen uns, dass sich Franziska und Sophie für die notleidenden Menschen in Kerala einsetzen wollen und unterstützen sie natürlich gern“, sagt Weltwärts-Referentin Dr. Kirsten Sames.

Da neben der Soforthilfe der langfristige Wiederaufbau für die Region wichtig ist, sollen die Spenden dafür eingesetzt werden. Die Familien in den betroffenen Gebieten benötigen zum Beispiel dringend Unterstützung beim Erwerb von Baumaterialien, Saat- und Pflanzgut sowie bei der Wiederherstellung von Feld- und Uferbefestigungen. Durch den Kauf von Nutztieren können die Flutopfer ihr Einkommen vorübergehend sichern.

„Wir hoffen, dass viele Menschen dem Spendenaufruf folgen. Wir werden ihn jedenfalls überall per E-Mail und Social Media teilen. Die Flutopfer in Kerala brauchen unsere Unterstützung“, so Sophie, die zurzeit in London Public Health studiert. red

