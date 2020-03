Zwei Menschen schwer verletzt

Bergstraße.Ein 27-jähriger Pkw-Fahrer aus Wiesbaden befuhr am Samstag (28.) kurz nach 15 Uhr die L 3105 von Reichelsheim-Erzbach kommend und beabsichtigte, die B 460 in Richtung Grasellenbach zu überqueren. Ein 25-jähriger Kradfahrer aus Heppenheim befuhr die B 460 von Fürth kommend in Richtung Erbach. Im Kreuzungsbereich missachtete der Pkw-Fahrer offensichtlich den vorfahrtsberechtigten Kradfahrer. Es kam im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß. Dabei wurde der Kradfahrer schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 18 000 Euro. Am Unfallort war neben dem Rettungshubschrauber der Rettungsdienst, ein weiterer Notarzt sowie die Feuerwehren aus Fürth, Fürth-Weschnitz sowie Reichelsheim eingesetzt. Die B 460/L 3105 war im Bereich der Unfallstelle für eine Dauer von ca. 1,5 Stunden komplett gesperrt.

Frontalzusammenstoß

Ebenfalls am Samstag (28.) ereignete sich um kurz vor 7 Uhr auf der B 38 ein schwerer Verkehrsunfall. Eine 52-jährige Mörlenbacherin befuhr mit ihrem Pkw die B 38 aus Weinheim kommend in Richtung Mörlenbach und geriet offenbar nach der Einmündung nach Bettenbach auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem Kleintransporter. Sie wurde dabei schwer, der 51-jährige Wald-Michelbacher im Kleintransporter leicht verletzt. Sie wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht. An den beiden Fahrzeugen entstand jeweils Totalschaden von insgesamt ca. 40 000 Euro. Neben dem Rettungsdienst waren ein Notarzt sowie die Feuerwehr aus Mörlenbach im Einsatz. Die B 38 war im Bereich der Unfallstelle für eine Dauer von ca. 2,5 Stunden komplett gesperrt, der Verkehr wurde innerörtlich umgeleitet.

Wohnungsbrand

Zu einem Wohnungsbrand kam es am Freitagabend (27.) in der Straße Am Landbach in Jugenheim. Kurz nach 18 Uhr bemerkten Nachbarn das Feuer in einem Einfamilienhaus, das trotz des sofortigen Einsatzes der Feuerwehr fast völlig ausbrannte. Die zwei Hausbewohner, 55 und 6 Jahre alt, waren zum Zeitpunkt der Brandentstehung nicht zu Hause, blieben unverletzt und kamen bei Freunden unter. Der Sachschaden am Haus wird auf mehrere hunderttausend Euro geschätzt. Zur Brandursache konnten noch keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei in Darmstadt hat die Ermittlungen übernommen. ots

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 30.03.2020