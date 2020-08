Bergstraße.Im Kreis Bergstraße wurden zwei neue Corona-Fälle gemeldet. Die Infektionen traten in Fürth und Heppenheim auf. Der Fall in Fürth datiert dabei schon auf den Donnerstagabend. Wie das Landratsamt am Abend mitteilte, sind seit dem Ausbruch der Epidemie insgesamt 415 Infektionsfälle in der Region bekannt geworden. Aktuell gibt es 25 Patienten im Kreis, es wird aber keiner von ihnen im Krankenhaus behandelt. Unter anderem in Lautertal, Lindenfels und Zwingenberg sind zurzeit keine Infektionen bekannt.

Wie es in der Mitteilung weiter hieß, gab es elf Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage, was einer Quote von 4,1 Infektionen pro 100.000 Einwohnern entspreche. Der Grenzwert für schärfere Beschränkungen liegt für den Kreis bei 135 Fällen innerhalb von sieben Tagen.

Die Zahl der Infizierten in Hessen ist heute so stark gestiegen wie seit Anfang Mai nicht mehr. Wie das Sozialministerium mitteilte, kletterte die Zahl der Fälle um 158 auf insgesamt 12.468. Einen dreistelligen Zuwachs hatte es laut den Angaben des Ministeriums zuletzt am 20. Mai gegeben. Die Anzahl der Todesfälle erhöhte sich um einen auf 524. dpa/tm