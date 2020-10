Zwei neue Corona-Fälle in Bensheim

Bergstraße.Im Kreis Bergstraße wurden heute drei neue Corona-Fälle registriert, wie das Landratsamt am Abend mitteilte. Seit dem Ausbruch der Epidemie sind damit insgesamt 727 Infektionsfälle bekannt geworden. Die neuen Fälle stammen aus Bensheim (2) und Viernheim.

Im Krankenhaus werden der Mitteilung zufolge derzeit zwölf Patienten behandelt, darunter sechs mit einer festgestellten Infektion. Beim Rest liegt ein Verdacht auf eine Corona-Erkrankung vor.

Zurzeit sind im Kreisgebiet 94 Infektionen bekannt. Unter anderem in Lindenfels gibt es im Moment keinen Corona-Fall.

Wie es weiter hieß, gab es 59 Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage, was einer Quote von 21,81 Infektionen pro 100.000 Einwohnern entspreche. Der Kreis liegt damit weiterhin über der ersten Warnschwelle nach dem Stufenkonzept der Landesregierung zur Bekämpfung des Coronavirus, die sogenannte Inzidenz ist auf einen neuen Höchstwert gestiegen. Im Kreis sind die Kontrollen der Corona-Auflagen verstärkt worden, außerdem sind Veranstaltungen mit mehr als 250 Leuten untersagt.

Der Grenzwert für schärfere Beschränkungen für die Bevölkerung liegt bei einer Inzidenz von 50, für den Kreis entspricht das 135 Fällen innerhalb von sieben Tagen.

Die Zahl der Infektionen in Hessen erhöhte sich heute um 128 auf 22.039, wie aus den vom Sozialministerium veröffentlichen Zahlen (Stand 14 Uhr) hervorgeht. Die Zahl der Todesfälle lag bei 562, zwei mehr als am Vortag. Angesichts der steigenden Zahl von Corona-Infektionen beschränkt das Land Hessen ab Montag, 19. Oktober, Feiern im öffentlichen Raum auf maximal 50 Teilnehmer. Diese Zahl gelte in angemieteten Räumen unabhängig vom Infektionsgeschehen in der Region, sagte Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) in Wiesbaden. – Bei Feiern in den eigenen vier Wänden sollen es maximal 25 Gäste sein – allerdings sei das nur eine Empfehlung. dpa/tm