Zwei neue Corona-Fälle in Heppenheim

Bergstraße.Im Kreis Bergstraße wurden heute sieben neue Corona-Fälle gemeldet, wie Landrat Christian Engelhardt am Abend mitteilte. Damit sind seit dem Ausbruch der Epidemie insgesamt 719 Infektionsfälle in der Region bekannt geworden. Die neuen Fälle wurden aus Heppenheim (2), Lampertheim (2), Neckarsteinach und Viernheim (2) gemeldet. Einer der Fälle stehe im Zusammenhang mit der Erich-Kästner-Schule in Bürstadt, so der Landrat.

Im Krankenhaus würden zwölf Patienten behandelt, bei vier gelte die Infektion als gesichert, so der Landrat. Zur Zahl der Genesenen machte Engelhardt keine Angaben. Die Inzidenz, also die Zahl der Infektionen in den vergangenen sieben Tagen bezogen auf die Einwohnerzahl, liegt – wie bereits gestern bekanntgegeben – bei 21,44 und damit über der ersten Warnschwelle des Corona-Konzepts vom Land Hessen. Der Kreis hatte bereits gestern angekündigt, dass deswegen Veranstaltungen mit über 250 Leuten vorerst nicht mehr erlaubt seien.

Mit 21.586 bestätigten Coronafällen stieg die Zahl in Hessen heute um 494 Fälle. Die Zahl der Todesfälle stieg um zwei auf 559. dpa/tm