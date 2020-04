Zwei neue Infektionsfälle am Ostersonntag

Bergstraße.Im Kreis Bergstraße gibt es zwei neue Corona-Infektionsfälle. Insgesamt sind damit 267 nachgewiesene Fälle bekannt, wie die Kreisverwaltung am Abend mitteilte. Die neuen Fälle wurden aus Gorxheimertal und Lampertheim gemeldet. Fünf Patienten seien in stationärer Behandlung in Krankenhäusern, sieben weniger als am Freitag. Zur Zahl der Genesenen machte der Kreis auch heute keine Angaben. Am Gründonnerstag hatte sie bei 121 gelegen.

Die Zahl der Infektionen in Hessen hat die 6000er-Marke überschritten. Bis Ostersonntag (14 Uhr) haben sich nach Angaben des Sozialministerium 6003 Menschen nachgewiesen mit dem Erreger Sars-CoV-2 angesteckt. Das sind 188 mehr als am Vortag, wie das Ministerium in Wiesbaden mitteilte. Die Zahl der Todesfälle stieg um 13 auf 133. Zu beachten ist allerdings: Es werden nur solche Fälle erfasst, die von den Kommunen bis zu einem bestimmten Zeitpunkt in eine elektronische Datenbank eingepflegt wurden. Möglicherweise verstärkt sich dieser Effekt durch die Osterfeiertage.

In Deutschland sind bis Sonntagnachmittag mindestens 123.606 Infektionen mit dem neuen Coronavirus registriert worden (Vortag Stand 16.15 Uhr: 119.524 Infektionen). Das geht aus einer Auswertung der Deutschen Presse-Agentur hervor, die die neuesten Zahlen der Bundesländer berücksichtigt.

Mindestens 2800 mit dem Erreger Sars-CoV-2 Infizierte sind den Angaben zufolge bislang bundesweit gestorben (Vortag Stand 16.15 Uhr: 2590). Nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts haben in Deutschland rund 60.200 Menschen die Infektion überstanden. dpa/tm