Zwei neue Infektionsfälle – ein Toter

Bergstraße.Im Kreis Bergstraße gibt es einen zweiten Todesfall im Zusammenhang mit der Corona-Epidemie. Gestern Abend verstarb nach Angaben des Landratsamts ein 67-jähriger Mann aus Lorsch, der sich im März infiziert hatte. Landrat Christian Engelhardt bedauerte den Todesfall: „Meine Gedanken sind bei der Familie des Verstorbenen und bei seinen Freunden." Einen ersten Todesfall hatte es Ende März gegeben.

Heute wurden zwei neue Infektionsfälle registriert, wie der Kreis weiter mitteilte. Die Meldungen kamen aus Groß-Rohrheim und Viernheim. Insgesamt seien damit 288 Fälle bekannt. Elf Patienten seien in stationärer Behandlung in Krankenhäusern. Zur Zahl der Genesenen machte der Kreis heute keine Angaben. Gestern hatte sie bei 169 gelegen.

Fast 7000 Infektionen in Hessen

Die Zahl der Infektionen in Hessen liegt bei 6983, wie das Sozialministerium in Wiesbaden mitteilte (Stand: 14 Uhr). Damit waren 160 Patienten mehr als am Vortag erkrankt. Dies entspricht einem Anstieg von etwa 2,3 Prozent. Die Zahl der Todesfälle stieg um sieben auf 214. Frankfurt ist als größte Stadt in Hessen bisher am stärksten von Corona-Infektionen betroffen. Nach Angaben des Sozialministeriums ist hier bei derzeit 1022 Menschen eine Infektion nachgewiesen worden.

In Deutschland sind bis Samstagnachmittag mehr als 139.900 Infektionen registriert worden (Vortag, 16.15 Uhr: mehr als 136.900 Infektionen). Mindestens 4249 Infizierte sind den Angaben zufolge bislang bundesweit gestorben (Vortag: 4020). Das geht aus einer Auswertung der Deutschen Presse-Agentur hervor, die die neuesten Zahlen der Bundesländer berücksichtigt. Nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts haben rund 85.400 Menschen die Infektion überstanden. Wie für andere Länder rechnen Experten auch in Deutschland mit einer hohen Dunkelziffer nicht erfasster Fälle. dpa/tm