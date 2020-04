Zwei neue Infektionsfälle im Kreis

Bergstraße.Im Kreis Bergstraße gibt es zwei neue Corona-Infektionsfälle. Sie wurden aus Birkenau und Lampertheim gemeldet. Insgesamt sind damit 297 Fälle bekannt, wie das Landratsamt mitteilte. 216 Personen aus dem Kreis seien mittlerweile genesen. Zudem habe es zwei Todesfälle gegeben. Den Angaben zufolge liegen sieben Patienten im Krankenhaus.

Die Zahl der Infektionen in Hessen liegt bei 7639. Das waren 193 Fälle mehr als am Vortag, wie das Sozialministerium in Wiesbaden mitteilte (Stand: 14 Uhr). Die Zahl der Todesfälle stieg um 13 auf 288.

In Deutschland sind bis Donnerstagnachmittag mehr als 149.200 Infektionen registriert worden (Vortag Stand 16.15 Uhr: mehr als 146.800 Infektionen). Mindestens 5179 Infizierte sind bundesweit gestorben (Vortag: 4969). Das geht aus einer Auswertung der Deutschen Presse-Agentur hervor, die die neuesten Zahlen der Bundesländer berücksichtigt.

Die Zahl der täglich registrierten Neuinfektionen lag laut einer Tabelle des Robert-Koch-Instituts (RKI) Mitte April bei rund 2000. Anfang des Monats waren es demnach noch etwa doppelt so viele. Die Reproduktionszahl lag am Mittwoch bei 0,9. Das bedeutet, dass im Mittel fast jeder Infizierte eine weitere Person ansteckt und die Zahl der Neuerkrankungen leicht zurückgeht.

Nach RKI-Schätzungen haben in Deutschland rund 103.300 Menschen die Infektion überstanden. Wie für andere Länder rechnen Experten auch in Deutschland mit einer hohen Dunkelziffer nicht erfasster Fälle. dpa/tm