Zwei Neuinfektionen am Montag

Bergstraße.Im Kreis Bergstraße gibt es zwei neue Corona-Infektionsfälle. Sie wurden aus Heppenheim und Gorxheimertal gemeldet. Insgesamt seien damit 327 Fälle bekannt, teilte das Landratsamt am Abend mit. 277 Personen seien mittlerweile genesen. Zudem habe es drei Todesfälle gegeben. Drei Patienten lägen in stationärer Behandlung in Krankenhäusern.

Die Zahl der Infektionen in Hessen hat die 9000er Marke überstiegen. Bislang wurden 9013 Fälle im Land registriert, wie das Sozialministerium am Abend in Wiesbaden mitteilte. Das entsprach einem Anstieg von 21 Fällen gegenüber dem Vortag. Die Zahl der Todesfälle stieg um einen auf insgesamt 412. Bei einem Überschreiten der Obergrenze von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen sind in Landkreisen und kreisfreien Städten wieder Beschränkungen des öffentlichen Lebens nötig. Die höchsten Werte hatten der Odenwaldkreis (26), die Stadt Offenbach (19) und der Werra-Meißner-Kreis (18).

Bundesweit sind bis zum Nachmittag über 170.300 Infektionen registriert worden (Vortag: mehr als 169.500 Infektionen). Mindestens 7484 Infizierte sind den Angaben zufolge bislang gestorben (Vortag: 7438). Das geht aus einer Auswertung der Deutschen Presse-Agentur hervor, die die neuesten Zahlen der Bundesländer berücksichtigt.

Die Reproduktionszahl lag nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) von Sonntag bei 1,13 (Datenstand 10. Mai, 0 Uhr). Das bedeutet, dass zehn Infizierte mehr als elf weitere Personen anstecken. Der Wert liegt also über der kritischen Marke von 1. Das RKI hat immer wieder betont, um die Pandemie abflauen zu lassen, müsse die Reproduktionszahl langfristig unter 1 liegen.

Nach RKI-Schätzungen haben rund 145.600 Menschen die Infektion überstanden. Wie für andere Länder rechnen Experten aber auch in Deutschland mit einer hohen Dunkelziffer nicht erfasster Fälle. dpa/tm