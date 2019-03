Zwei Tage ohne Telefon und Internet

Bergstraße.In Lindenfels herrschte gestern vielerorts miese Laune – und das bereits den zweiten Tag in Folge. Seit Mittwochvormittag waren in großen Teilen der Stadt Internet und Telefon tot. „Ich habe die Mitarbeiter, die Anfragen annehmen und beantworten, nach Hause geschickt“, klagte der betroffene Lindenfelser Reiseunternehmer Heiko Schmidt am Donnerstag.

Die Stadt Lindenfels ist über den

...