Zwei Tote nach Schüssen in Darmstadt

Darmstadt.In Darmstadt sind gestern Morgen die Leichen einer 37-jährigen Frau und ihres 39 Jahre alten Lebensgefährten gefunden worden. Die Frau kam durch Schüsse ums Leben, wie die Polizei mitteilte. Tatverdächtig ist ihr Lebensgefährte, dessen Leiche kurz nach der toten Frau gefunden wurde. Anwohner hatten laut Polizei am Montag gegen 8.25 Uhr Schussgeräusche gemeldet. Im Darmstadter Stadtteil Arheilgen fand die Polizei die durch Schüsse getötete Frau auf einer Straße liegend. Zeugen wiesen auf einen Mann in einem weißen Pkw hin. Die Polizei fand das Auto kurz darauf in einer wenige hundert Meter entfernten Kleingartenanlage. Darin fanden Einsatzkräfte den toten Mann, einen US-Amerikaner. Der Tatverdächtige sei bewaffnet gewesen und unter noch nicht vollständig aufgeklärten Umständen ums Leben gekommen, teilte die Polizei mit. lhe/BILD: dpa

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 04.09.2018