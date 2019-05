Zwei Verletzte bei Unfall auf der A 5

© Jürgen Strieder

Bergstraße.Zwei Verletzte, ein Totalschaden und ein beschädigter Lkw – das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich in der Nacht auf Dienstag gegen 2.30 Uhr auf der A 5 in Höhe der Anschlussstelle Bensheim ereignete. Ein Pkw kam bei der Abfahrt Bensheim ins Schleudern, fuhr nach rechts in die Leitplanke, prallte zurück auf die Fahrbahn und gegen einen Lastwagen. Daraufhin überschlug sich das Fahrzeug und rutschte auf dem Dach liegend noch mehrere Meter weiter, bevor es zum Stillstand kam. Die Autobahn musste kurzzeitig gesperrt werden. str/BILD: Strieder

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 22.05.2019