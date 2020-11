Zwei weitere Todesfälle in der Corona-Pandemie im Kreis Bergstraße

Bergstraße.Im Kreis Bergstraße sind heute 21 neue Corona-Infektionen bekannt geworden. An den Wochenenden werden in der Regel weniger neue Fälle registriert. Eine eine 76-jährige Person aus Heppenheim und 91-jährige Person aus Viernheim sind gestorben. Die Gesamtzahl der Todesfälle liegt damit nun bei 37. Wie das Landratsamt weiter berichtete, sind seit dem Ausbruch der Epidemie 3010 Infektionsfälle registriert worden.

Die neuen Fälle stammen aus Bensheim (3), Heppenheim (3), Lorsch und Zwingenberg sowie aus Birkenau, Bürstadt (3), Grasellenbach (2), Lampertheim (2), Mörlenbach (2), Rimbach, Viernheim und Wald-Michelbach. Unter den betroffenen Einrichtungen sind die Behindertenhilfe Bergstraße in Bensheim, ein Pflegeheim in Heppenheim und eine Gemeinschaftsunterkunft in Lorsch. In den Bergsträßer Krankenhäusern werden 45 Patienten behandelt, darunter 40 mit einer festgestellten Infektion. Beim Rest liege ein Verdacht auf eine Corona-Erkrankung vor.

Wie aus der Mitteilung aus dem Landratsamt weiter hervorgeht, gab es 276 Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage, was für heute einer Quote von 102,04 Infektionen pro 100.000 Einwohnern (Inzidenz) entspricht. Die Inzidenz wird morgen weiter auf knapp über 100 sinken.

Die Anzahl der Infizierten in Hessen ist um 512 Fälle gestiegen. Die Gesamtzahl der Fälle liegt nun bei 86.792. Dies geht aus den Zahlen des Berliner Robert Koch-Instituts hervor (Stand 0 Uhr). 1248 Todesfälle werden mit dem Erreger in Verbindung gebracht, das sind acht mehr als gestern . dpa/tm