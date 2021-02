Zweistellige Temperaturen zum Wochenstart in Hessen 

Offenbach.Nach einem sonnigen Wochenende erwartet die Menschen in Hessen weiterhin viel Sonne und milde Temperaturen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, startet der Montag mit Höchstwerten von 15 bis 17 Grad. Es bleibt weitgehend trocken und wird teilweise sonnig.

In der Nacht zu Dienstag sinken die Temperaturen auf 1 bis 5 Grad, in Bodennähe kann es zu leichtem Frost kommen. Am Dienstag können laut DWD Schleierwolken über dem Bundesland aufziehen, die Sonne kommt aber auch raus. Bei Höchstwerten zwischen 16 und 18 Grad bleibt es trocken. Auch am Mittwoch setzt sich der Wechsel aus Wolken und Sonne laut Vorhersage fort. Die Temperaturen steigen auf 16 bis 18 Grad.

© Bergsträßer Anzeiger, Sonntag, 21.02.2021