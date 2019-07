Zweite Halbzeit gilt dem Arbeitsmarkt

Was will Diana Stolz in der zweiten Amtshälfte verbessern? Zum Beispiel die Integration von Frauen in den ersten Arbeitsmarkt, antwortete sie auf diese Frage im Gespräch mit dieser Zeitung. Hier gebe es noch erheblichen Steigerungsbedarf, sagte sie. Auch das Thema Fachkräftemangel sieht die Erste Kreisbeigeordnete nicht als Nischenproblem einiger Industrie-und Wirtschaftsbranchen. „Das wird in den kommenden Jahren alle Bereiche betreffen.“

Eine Ausbildungs- und Arbeitsmarktstrategie als langfristige Planungsgrundlage soll dem entgegenwirken und die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaftsregion Bergstraße auch in Zukunft sichern. Damit wolle man den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt besser aufeinander abstimmen und junge Leute dazu animieren, in regional schwach besetzte Branchen einzusteigen. Der Eigenbetrieb neue Wege hat die konzeptuelle Federführung übernommen. tr

