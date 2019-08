Zwischenbilanz der Freibäder: Vom Rekordsommer 2018 weit entfernt

Bergstraße.Die Schulferien sind schon wieder vorbei und das Sommerwetter weiß noch nicht so recht, ob es uns noch einmal mit üppigen Sonnentagen am Stück bescheren wird. Aber für den einen oder anderen Schwimmbadbesuch dürfte es sicher noch Gelegenheiten geben.

Doch wie sieht bislang die Freibadsaison aus. Diese Zeitung hat bei den Bädern der Region nachgefragt, welche Erfahrungen sie mit den Witterungsbedingungen des diesjährigen Sommers gemacht haben und wie ihre Zwischenbilanz aussieht.

Die Freiluft-Bäder der GGEW-Gruppe sind allesamt seit Anfang Mai geöffnet: der Badesee und das Freibad am Basinusbad in Bensheim seit dem 1. Mai, das Waldschwimmbad Lorsch seit dem 3. Mai.

Aufgrund des vergleichsweisen kalten Monats Mai – anders als im vergangenen Jahr war es an keinem Tag mehr als 25 Grad warm – mussten die Bäder einen Besucherrückgang verzeichnen: 10 000 weniger Besucher für das Waldschwimmbad und den Badesee waren allein im Öffnungsmonat zu verzeichnen. Auch die Wassertemperaturen lagen unter denen des vergangenen Jahres, die Freibäder wurden zusätzlich geheizt.

Insgesamt erlebte das Waldschwimmbad bis Mitte Juli einen Rückgang von knapp 13 000 Besuchern im Vergleich zum Vorjahr. Am Ende der Vorjahressaison zählte das Schwimmbad 120 000 Gäste- davon ist man nach dem aktuellen Stand noch weit entfernt. Das war aber angesichts des Supersommers 2018 nicht anders zu erwarten.

Der Badesee verzeichnet rund 12 000 Besucher weniger in diesem Jahr. 57 000 Badegäste passierten die Kassenhäuschen am Berliner Ring. Das Basinusbad dagegen hat nur einen marginalen Rückgang von 100 Badegästen – und hat weiterhin knapp 92.000 Badegäste vorzuweisen. Die jeweils meisten Besucher tobten sich in allen drei Einrichtungen am 30. Juni aus – dem Sonntag nach der Zeugnisausgabe an den hessischen Schulen.

Das Waldschwimmbad wird voraussichtlich noch bis zur zweiten Septemberwoche geöffnet sein, das Freibad am Basinusbad und der Badesee bis zum 30. September.

Mitte September ist Schluss

Im Freibad Heppenheim wurden bisher rund 59 000 Besucher gezählt – das bedeutet einen Rückgang von ungefähr 10 500 im Vergleich zum gleichen Zeitraum im vergangenen Jahr. Geöffnet ist das Freibad dabei ebenfalls seit dem 1. Mai. Zugänglich ist es noch bis zum 15.September. Auch in dem durch die Stadt Heppenheim betriebenen Freibad war der meistbesuchte Tag der 30. Juni mit 2640 Badegästen. Eine Wassertemperatur von 23 Grad wird durchgängig gewährleistet, an heißen Tagen steigt die Temperatur auf 26 bis 27 Grad – ansonsten wird und wurde geheizt. Die Besucherzahlen vom Vorjahr wird man allerdings auch in Heppenheim nicht erreichen können

Im Lindenfelser Waldschwimmbad wurden rund 36 000 Badegäste im Zeitraum vom 18. Mai bis zum 14. August gezählt. Geöffnet bleibt das idyllisch gelegene Bad bis zum 15. September – bei anhaltend schlechter Witterung kann jedoch auch schon zum 8. September geschlossen werden. Der besucherstärkste Tag der Saison war auch in Lindenfels der 30. Juni mit knapp 1500 Gästen.

Das Lindenfelser Wasser hatte eine durchschnittliche Temperatur von etwa 25 Grad, zu Saisonbeginn wurde zugeheizt.

Das Schwimmbad in Jugenheim hat seit dem 10. Mai bis voraussichtlich 15. September geöffnet – witterungsbedingt kann aber gegebenenfalls eine Verlängerung beschlossen werden. Seit der Öffnung gab es rund 70 000 Besucher. Es wird mit ungefähr 85 000 Badegästen in der Saison gerechnet, was einem durchschnittlichen Ergebnis entsprechen würde. Ein Rekordbesuch wie die über 100 000 Badegäste im Jahr 2018 wird wohl nicht erreichbar sein. Geknackt worden war die Marke zuvor vor mehr als einem Jahrzehnt.

Der besucherstärkste Tag in diesem Jahr war – wie könnte es anders sein – auch in Jugenheim am 30. Juni. Am späten Nachmittag konnten sogar wegen Überfüllung keinen weiteren Wasserratten mehr eingelassen werden.

Im Jugenheimer Freibad sind 24 Grad Wassertemperatur die magische Grenze – darunter wird mit Gasheizung zugeheizt. Bei guter Witterung wird durch die Energie der Solarabsorberanlage die Wassertemperatur erhöht; die durchschnittliche Wassertemperatur lag somit in diesem Jahr zwischen 26 und 27 Grad.

Fast alle Freibäder mussten also bisher mit rund 10 000 Besuchern weniger als voriges Jahr auskommen. Der Rückgang kann sich durch die wechselhaften Wetterlagen erklären lassen – da es auch immer nur kurze Hitzeperioden gab. Es gab kein durchgängig stabiles Wetter und unter anderem auch mehr Niederschlag als im Vorjahr.

