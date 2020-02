Bergstraße.Bösewichte treiben ihr Unwesen, zwischendurch herrschen Angst und Verzweiflung – aber am Ende wird dann doch alles gut. Ihre Prognose für die Entwicklung der Märkte und Trends im Jahr 2020 führte Gertrud Traud, Chefvolkswirtin der Landesbank (Helaba) Hessen-Thüringen, den Gästen des Kapitalmarktforums der Sparkasse Bensheim angelehnt an die Dramaturgie eines Theaterstücks vor Augen – passend zum Veranstaltungsort im Parktheater, das an diesem Abend ausverkauft war.

Der nächste Akt des „Melodrams“ ist nach Einschätzung der Weinheimerin das wahrscheinlichste Szenario für das laufende Jahr. „Zwischendurch wird es echt grausam“, kündigte sie an. Eigentlich hatte sie ihre Prognose bereits im November fertiggestellt. Nun musste sie sie aber anpassen, weil ein neuer Bösewicht die Bühne betreten hat: Das Coronavirus leistet den beiden „großen Blonden“ Gesellschaft – US-Präsident Donald Trump und dem britischen Premierminister Boris Johnson, die das Publikum schon länger in Atem halten.

Covid-19 aktuell in der Hauptrolle

„Im jetzigen Akt hat Covid-19 die Hauptrolle“, betont Traud. Als das Virus nur in China um sich gegriffen habe, sei die Stimmung an den anderen Märkten noch vergleichsweise entspannt gewesen – obwohl Deutschland als Handelspartner Chinas in Sachen Import und Export besonders betroffen ist, ebenso wie die Niederlande, dessen Hafen in Rotterdam ein wichtiges Drehkreuz darstellt. „Firmen kriegen keine Bauteile mehr oder wollen sie wegen des Virus nicht“, unterstrich Traud. Und nun, da es auch immer mehr Infizierte in Europa gibt, sinke auch der Deutsche Aktienindex (DAX). Die Erfahrung zeige aber, dass Phänomene wie das Coronavirus irgendwann auch wieder eingedämmt werden.

Trumps Wiederwahl zu erwarten

Eine wichtige Rolle werde der Handelsstreit zwischen China und den USA spielen. Mit Verlusten im Import und Export von Industriegütern und Ausrüstungsteilen bedrohe auch er die deutsche Wirtschaft mehr als die anderer Staaten. Traud hält allerdings Zollsenkungen, auch in den USA, für wahrscheinlich. Die jüngste Zollerhöhung sei ausgesetzt worden und Trump habe sich dafür feiern lassen. „Er will die Börsen in den USA stark machen“, ist die Volkswirtin überzeugt. Da Steuersenkungen mit den Demokraten nicht machbar seien, blieben Zollsenkungen seine einzige Option. Er werde damit punkten. „Und darum wird er auch wiedergewählt“, lautet Trauds Einschätzung. Der einzige Bewerber der Demokraten, der bei der Präsidentenwahl im November eine Chance gegen habe, sei ihrer Ansicht nach der Milliardär Michael Bloomberg. Bei den Vorwahlen liegt zwar der Parteilinke Bernie Sanders vorne. „Mit dem ist die Bevölkerung aber nicht glücklich“, sagte die Referentin.

Der Brexit und die offenen Fragen

Offen sei, wie es nach dem Brexit weitergeht. Die Briten wollten, dass bei den Bestimmungen der Handelsbeziehungen zwischen dem Vereinigten Königreich und der Europäischen Union alles beim Alten bleibt, die Vertreter des Festlands wollten das nicht. „Dabei schaden hohe Zölle vor allem uns selbst“, sagte sie mit Blick auf den Handelsüberschuss aus deutscher Sicht bei den Gütern. Auflagen seien eher bei Dienstleistungen gewinnbringend, wo die Situation umgekehrt sei. Bei Nicht-Einigung drohe ein „harter Brexit“.

Traud hob auch die Bedeutung der neuen Chefin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, hervor. „Sie steht nicht auf der Bühne, sondern ist Dirigentin im Orchester – zu einem Melodram gehört ja auch Musik“, hob sie hervor. Es bleibe abzuwarten, ob sie in der Geldpolitik einen anderen Kurs einschlägt als ihr Vorgänger Mario Draghi. Dieser habe „alle anderen für blöd“ gehalten und auf seine Lösungen vertraut. Lagarde hingegen frage nach. Dies könne zu einer geldpolitischen Wende und einer besseren Stimmung am Markt führen. Zwar glaubt Traud, dass die Zinsen negativ bleiben. Der Immobilienmarkt etwa werde aber vermutlich weiterhin lebhaft sein.

Bei Geldanlagen breit aufstellen

Letztlich geht die Expertin davon aus, dass der Deutsche Aktienindex am Ende des Jahres bei 13 500 Punkten liegen wird – in diesen Tagen liegt er weit unter 13 000. Der Wert von Gold werde auf einem hohen Niveau bleiben – bei etwa 1700 US-Dollar oder 1400 Euro je Feinunze, also auf dem Niveau des diesjährigen Spitzenpreises.

Vor diesem Hintergrund empfahl auch Birgit Kissel, Leiterin des Beratungscenters Privatkunden der Sparkasse Bensheim, den Zuhörern, sich bei Anlagen breit aufzustellen, um eine Rendite von mindestens zwei Prozent zu erzielen. Auch Investitionen am Aktienmarkt seien sinnvoll.

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 28.02.2020