Zwischenlager auch ohne „heiße Zelle“

Bergstraße.Die BGZ Gesellschaft für Zwischenlagerung als Betreiberin des Atommüll-Zwischenlagers am Atomkraftwerk Biblis weist die Kritik des BUND zurück, dass es im Zwischenlager Biblis keine „heiße Zelle“ als Reparaturmöglichkeit für das Deckelsystem der Castoren gebe und dadurch gegen Leitlinien der Entsorgungskommission der Bundesregierung (ESK) verstoßen würde.

„Vorgehen entspricht Leitlinien“

Die Errichtung von „heißen Zellen“ an den Zwischenlager-Standorten sei nicht erforderlich, betonen die Betreiber. „Für den bislang noch nie eingetretenen Fall des Versagens einer Dichtung des Doppeldeckelsystems der Transport- und Lagerbehälter liegen von der Genehmigungsbehörde bestätigte Reparaturkonzepte vor“, betont die BGZ. Diese sähen bei einer durch den inneren Deckel bedingten Druckveränderung vor, „in einem durch die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) anerkannten Verfahren einen zusätzlichen Deckel aufzuschweißen (sogenannter Fügedeckel), so dass die Doppeldeckelfunktion wieder hergestellt wird. Dieses Vorgehen entspricht den Leitlinien der Entsorgungskommission“, heißt es in der Stellungnahme.

„Abtransport gewährleistet“

Die BGZ habe der Genehmigungsbehörde im Rahmen des Genehmigungsverfahrens in einem Konzept auch vorgestellt, wie der Abtransport eines solchen Behälters erfolgen könnte. Somit sei neben der „ohnehin gegebenen sicheren Zwischenlagerung auch der Abtransport aus dem Zwischenlager gewährleistet.“ red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 23.10.2020