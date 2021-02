Zwölf neue Corona-Fälle im Kreis Bergstraße am Samstag - Nachmeldungen möglich

Bergstraße.Im Kreis Bergstraße sind am Samstag zwölf neue Corona-Fälle gemeldet worden, wie Gesundheitsdezernentin Diana Stolz am Abend mitteilte. Weitere Todesfälle wurden nicht bekannt. Stolz wies darauf hin, dass es wegen Wartungsarbeiten am Meldesystem noch zu Nachmeldungen kommen könne

Insgesamt sind nun 6965 Infektionsfälle bekannt geworden. Die neuen Fälle wurden gemeldet aus Einhausen sowie aus Biblis, Bürstadt (3), Lampertheim (2), Mörlenbach, Rimbach (2), Viernheim und Wald-Michelbach. Sechs weitere Fälle der britischen Virusmutation B.1.1.7 wurden bestätigt, erstmals betroffen ist ein Kindergarten in Rimbach. Damit gibt es inzwischen 65 Fälle dieser Virusmutation im Kreis. Außerdem war am Freitag bei einem Patienten die südafrikanische Virusmutation B.1.351 festgestellt worden.

Derzeit befinden sich laut Stolz 51 Patienten mit einer Infektion in den Krankenhäusern im Kreis Bergstraße. Zur aktuellen Gesamtzahl der Infizierten und zu den von Corona-Fällen betroffenen Einrichtungen machte die Dezernentin keine Angaben.

Es gab in den vergangenen sieben Tagen 183 Infektionsfälle. Die Inzidenz, also die Zahl an Infektionen in den vergangenen sieben Tagen auf 100.000 Einwohner liegt bei 67,50. Morgen wird der Wert weiter auf 55 sinken, da die Zahl der Infektionsfälle wieder etwas über der von voriger Woche (46) liegt.

Die Zahl der Corona-Infektionen in Hessen ist heute um 584 Fälle gestiegen. Das geht aus Daten des Robert-Koch-Instituts (Stand: 0 Uhr) hervor. Damit wächst die Zahl der Ansteckungen seit Beginn der Pandemie auf 180.050. Die Zahl der Menschen, die mit oder an dem Virus starben, erhöhte sich um 36 und beträgt nun 5434. dpa/tm