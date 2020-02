175 Jahre Liederkranz und 135 Mitglieder

Einhausen.Seit 175 Jahren gibt es ihn inzwischen schon – den Gesangverein Liederkranz. Zahlreiche Veranstaltungen anlässlich des Jubiläums dürfen daher in diesem Jahr nicht fehlen: „Der Höhepunkt wird der Festgottesdienst am 26. September in der Kirche St. Michael sein“, berichtet der erste Vorsitzende Willi Schäfer. Im Anschluss an den Gottesdienst wird beim Empfang im Pfarrzentrun angestoßen. Damit

...