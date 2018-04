Anzeige

Einhausen.Einen gewaltigen Fußmarsch über 18 Kilometer kündigt Vorsitzender Bernd Hübner an: Am Sonntag, 22. April, wollen die Naturfreunde Einhausen, mit den Teilnehmern von Steigerts, der kleinsten Siedlung der Gemeinde Seeheim-Jugenheim, über Ober-Beerbach, die Neutscher Höhe, Frankenhausen sowie Nieder- und Obermodau bis nach Ernsthofen und weiter nach Neutsch wandern. Treffpunkt und Abfahrt ist um 10 Uhr auf dem Juxplatz von Einhausen. Bernd Hübner selbst wird die Führung bei der Tour übernehmen.

Die Geschichte der Gemeinden geht zurück bis ins 14. Jahrhundert, als Graf Dieter von Katzenelnbogen seine Dörfer und Gerichte für 500 Gulden an den Erzbischof Adolf von Mainz verpfändete. Damals war die Gegend Schauplatz des Raubrittertums. Wer sie gemeinsam mit den Naturfreunden erkunden will, muss gut zu Fuß sein, anständiges Schuhwerk anziehen und einen Rucksack schnüren – aus dem verpflegen sich die Wanderer nämlich. Eventuell wird es auch eine Schlussrast geben, so Hübner. ml