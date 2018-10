39 Kreative zeigen ihre Werke aus Holz, Glas und Papier

Einhausen.Hobbykünstler trafen sich zur Vorbereitung ihres Hobby-Künstlermarktes, der am 10. und 11. November (Samstag und Sonntag) im Bürgerhaus in Einhausen stattfinden wird. Das Organisationsteam um Inge Goisser, Maria Keil und Katja Hassenfratz begrüßte die Aussteller, zu denen in diesem Jahr wieder eine Reihe neuer Teilnehmer hinzukam.

Inge Goisser wies auf die Flut von Bewerbungen hin, von

...