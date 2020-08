637 000 Euro könnten am Ende fehlen

Die Kita-Betreuung, hier die Einrichtung Weschnitzwichtel, wird morgen auch ein Thema sein. © Funck

Einhausen.Die Coronakrise dürfte auch der Gemeinde Einhausen ein Loch in die Tasche reißen. Unter Einbeziehung der aktuellen Steuerschätzungen geht die Verwaltung im Haushaltszwischenbericht von einer Haushaltsverschlechterung in Höhe von 637 000 Euro aus. Am Dienstag, 1. September, wird der Haupt- und Finanzausschuss darüber beraten.

Elternbeiträge waren ausgesetzt

Der größte fehlende

...