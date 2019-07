80-Jährige auf Moseltour

Einhausen.Der Jahrgang 1938 aus Einhausen war in diesem Sommer mit 26 Personen in Veldenz an der Mosel. Das heißeste Wochenende bislang mit Temperaturen von fast 40 Grad hatten sie sich ausgesucht. Das tat aber der Stimmung keinen Abbruch. Schließlich gab es jede Menge Wein und andere kühle Getränke. Nach einem stimmungsvollen Abend ging es am Samstag nach Frankreich. In Lothringens Hauptstadt Metz

...