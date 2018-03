85 Einhäuser Athleten ausgezeichnet

Die Fußballer des FSV wurden mit den beiden Mannschaften D2 und E2 ausgezeichnet. © Zelinger

EINHAUSEN.„Wir sind stolz, dass der Sport in Einhausen großgeschrieben wird“, kommentierte Bürgermeister Helmut Glanzner, als er am Samstagabend zur Sportlerehrung der Gemeinde begrüßte. Die Veranstaltung hat Tradition und steht für sportliche Vielfalt und Höchstleistungen. Der Rahmen der Feier war diesmal etwas kleiner als in früheren Jahren. Statt wie üblich in die Mehrzweckhalle, die bekanntlich

...

Sie sehen 10% der insgesamt 4336 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 12.03.2018